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Мининформ и ТUT.BY за 2 часа подготовились к суду

26.10.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Коллегия по экономическим делам Верховного суда Беларуси 12 ноября рассмотрит жалобу ООО "Тут Бай Медиа" на предупреждения Мининформа за недостоверную информацию, сообщили Sputnik в суде.

© CC0 / Pixabay / succo
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Сегодня в суде прошло подготовительное заседание, на котором присутствовал министр информации Игорь Луцкий.

ТUT.BY обжалует через Верховный суд три из четырех предупреждений министерства информации, которые были вынесены в августе-сентябре текущего года. Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года министерство информации подало иск в суд о лишении TUT.BY статуса СМИ, решением ведомства этот статус был приостановлен на 3 месяца — с 1 октября по 30 декабря 2020 года.

На подготовительном заседании был удовлетворен ряд ходатайств, среди которых – вызвать в суд в качестве свидетелей авторов статей, которые послужили поводом для вынесения предупреждений ТUT.BY.

Также была оглашена информация о том, что все предупреждения Мининформа к ТUT.BY объединены в одно дело. "Судья приняла решение, что коллегия по экономическим делам будет рассматривать его 12 ноября", – сказали Sputnik в суде.

Там также сообщили, что подготовительное заседание длилось чуть более 2 часов.

После заседания министр информации Игорь Луцкий дал краткий комментарий для СМИ, в котором заявил, что министерство информации будет отстаивать в суде свою позицию.

"Все три предупреждения вынесены на законных основаниях. (...) Все свои требования в суде поддерживаем и считаем их правильными", – сказал Луцкий.

После решения Мининформа о приостановке статуса СМИ TUT.BY продолжает работать как интернет-ресурс. TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Верховном суде Беларуси прошло подготовительное заседание, на котором присутствовал министр информации Игорь Луцкий.
 
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