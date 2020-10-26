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Минздрав опроверг информацию о гибели студента от пулевого ранения
26.10.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. Минздрав Беларуси опровергает информацию о гибели студента от пулевого ранения, которую распространили в сети, об этом заявили в пресс-службе ведомства.
"Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети интернет о гибели студента БНТУ от пулевого ранения, является фейком", - подчеркнули там.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным Минздрава, студент БНТУ, о котором распространили информацию в соцсетях и на различных ресурсах, в медучреждения не поступал. В целом речь о погибших на протестных акциях не идет.
"Всего за последние сутки, в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них пять были госпитализированы", - озвучили цифры в министерстве.
Напомним, в минувшее воскресенье в Минске прошел несанкционированный
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В ведомстве отметили, что учащийся БНТУ, о котором распространили информацию в сети, в медучреждения не поступал.
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