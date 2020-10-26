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Минздрав опроверг информацию о гибели студента от пулевого ранения

26.10.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Минздрав Беларуси опровергает информацию о гибели студента от пулевого ранения, которую распространили в сети, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети интернет о гибели студента БНТУ от пулевого ранения, является фейком", - подчеркнули там.

© Sputnik / Виктор Толочко
Более 500 протестующих было задержано в Беларуси в воскресенье

По данным Минздрава, студент БНТУ, о котором распространили информацию в соцсетях и на различных ресурсах, в медучреждения не поступал. В целом речь о погибших на протестных акциях не идет.

"Всего за последние сутки, в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них пять были госпитализированы", - озвучили цифры в министерстве.

Напомним, в минувшее воскресенье в Минске прошел несанкционированный Марш народного ультиматума. Он завершился столкновениями участников акции протеста и силовиков. По данным МВД, в столице были задержаны 160 человек, часть из них водворены в места содержания задержанных.

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Теги: Минск
 
 
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В ведомстве отметили, что учащийся БНТУ, о котором распространили информацию в сети, в медучреждения не поступал.
 
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