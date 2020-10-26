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Карпенко: в некоторых вузах студенты пытаются срывать занятия

26.10.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Действия студентов по срыву учебных процессов в вузах будут пресекаться, заявил в понедельник министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В ряде высших учебных заведений республики 26 октября состоялись акции протеста, студенты также приняли участие в традиционном марше пенсионеров, который проходит по понедельникам в Минске.

"Несмотря на многочисленные призывы к забастовкам, сегодня учебный процесс во всех учреждениях образования страны идет в штатном режиме", – цитирует слова Карпенко пресс-служба Минобра.

При этом министр подчеркнул, что в отдельных университетах наблюдаются попытки срыва учебного процесса, а также оскорбление преподавателей и руководителей.

"У каждого человека есть гражданская позиция, но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо. Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства", – сказал глава Минобра.

Он также отметил, что студенческие акции начинают приобретать формы агрессии и хамства, поэтому они будут пресекаться с применением всех необходимых мер.

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Теги: Минск
 
 
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По словам министра, в отдельных университетах наблюдаются попытки срыва учебного процесса, а также оскорбление преподавателей и руководителей.
 
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