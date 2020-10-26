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ГУВД сообщило о задержаниях во время уличных протестов в Минске
26.10.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. Сотрудники милиции проводят задержания некоторых участников протестной акции в Минске, на улице работает ОМОН, сообщили в ГУВД.
В понедельник в Минске на площади Независимости на несанкционированную акцию протеста вышли пенсионеры, участники начали шествие по проспекту Независимости. К акции примкнули и студенты, которые собрались у корпуса БГУ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сегодня были задержаны граждане во время несанкционированных уличных акций. Пока о количестве говорить рано, мы просто подтверждаем, что задержания были", - сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
Вся информация о задержанных стекается в оперативно-ситуационный штаб МВД, отметили в столичной милиции.
Там также подчеркнули, что действия милиции направлены на поддержание порядка на улицах и пресечение противоправных действий.
Правоохранители напомнили, что накануне начальник ГУВД столицы, генерал-майор Иван Кубраков заявил, что минская милиция
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Там также подчеркнули, что действия милиции направлены на поддержание порядка на улицах и пресечение противоправных действий.
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