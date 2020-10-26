Супруги выпили неизвестную жидкость со свалки и умерли в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Жители Верхнедвинского района скончались в больнице после того, как выпили неизвестную спиртосодержащую жидкость, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Следователи уточнили, что 60-летний житель района 22 октября нашел на свалке пятилитровую бутылку с жидкостью с характерным запахом спирта и принес ее домой.

"Мужчина вместе со своей супругой употребил находку дома. На следующий день им стало плохо, и сын вызвал скорую помощь", - рассказали в СК.

Днем позже супруги скончались в больнице.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли бутылку с жидкостью. По факту проводится проверка, опрошены родственники погибших, назначен ряд экспертиз.

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