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Милиция: на трассе М1 в Минском районе горели покрышки
Источник материала: Tut.by
Около 3 часов ночи 26 октября на проезжей части автодороги М1 вблизи деревни Вербинки Минского района горели 5 автомобильных шин,
По информации милиции, горящих покрышек было пять.
Сейчас милиция «устанавливает причастных к поджогу шин», сообщает УВД.
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Похожая новость пришла из Слонимского района. Там, по сообщению милиции, этой ночью тоже горели покрышки.
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