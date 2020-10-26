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Милиция: на трассе М1 в Минском районе горели покрышки

26.10.2020 16:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 3 часов ночи 26 октября на проезжей части автодороги М1 вблизи деревни Вербинки Минского района горели 5 автомобильных шин, сообщает УВД области.


По информации милиции, горящих покрышек было пять.

Сейчас милиция «устанавливает причастных к поджогу шин», сообщает УВД.

Похожая новость пришла из Слонимского района. Там, по сообщению милиции, этой ночью тоже горели покрышки.

 
Теги: Новости
 
 
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Похожая новость пришла из Слонимского района. Там, по сообщению милиции, этой ночью тоже горели покрышки.
 
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