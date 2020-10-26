За закрытыми дверями: в Минске судят блогера Чуденцова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Уголовное дело скандально известного белорусского блогера Владимира Чуденцова, где речь идет о распространении порнографии, сегодня начал рассматривать суд Заводского района Минска.

Уголовное дело в отношении Чуденцова расследовали минские следователи. Поводом для проведения проверки, а потом и возбуждения уголовного дела, послужила публикация в СМИ. В ней шла речь о совершении в 2005 году насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

"Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Чуденцова о хранении и распространении порнографических материалов, о приобретении, хранении и перевозке наркотическиих средств началось сегодня", – сообщили Sputnik в суде Заводского района. Там уточнили, что дело слушается в закрытом судебном заседании, так как в нем есть эпизоды, связанные с порнографией.

Чуденцова судят по нескольким статьям Уголовного кодекса: за хранение с целью распространения и распространении заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, изображений, совершенные с использованием сети Интернет.

Он обвиняется в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении, перевозке марихуаны, а также в совершении покушения на незаконное перемещение через таможенную границу ЕЭС и государственную границу Беларуси наркотических средств.

Что проверяли следователи

Как ранее сообщал СК, по результатам проверки в отношении Чуденцова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Кроме этого, к уголовному делу приобщены материалы проверки в отношении Чуденцова по факту совершения им в 2016 году действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, производство по этому эпизоду возобновлено в декабре прошлого года Генеральной прокуратурой.

Следователи также проверяли мотивы трудоустройства Чуденцова в 2006 году машинистом (кочегаром) котельной в одну из школ-интернатов страны для детей с особенностями развития и неоднократные факты поиска им через социальные сети и сайты знакомств несовершеннолетних, отметили в СК.

Напомним, Чуденцова 21 ноября 2019 года сняли с варшавского поезда, он ехал в Польшу на работу. Степан Путило назвал арест блогера местью за помощь в создании Telegram-канала Nexta. Логотип этого канала в Беларуси внесен в список экстремистских материалов.