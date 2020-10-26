Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 26 окт – Sputnik, Инна Гришук. Около полусотни человек были задержаны и доставлены в Октябрьский РОВД Гродно ранним утром 26 октября после акции протеста, которая прошла у проходной ОАО "Гродно Азот". Большая часть задержанных – работники предприятия.

Всего было задержано 48 человек. Из них 32 сотрудника "Гродно Азот" и 16 обычных граждан. По состоянию на 16 часов 26 октября всех отпустили. Задержанных опросили, многим из них нужно будет повторно явиться в РОВД для разбирательств по административному делу.

Как сообщил Sputnik начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома, акция протеста началась около 7 часов утра у проходной ОАО "Гродно Азот", которая находится возле здания заводоуправления. Здесь собралось порядка 100 человек, которые призывали начать забастовку. Среди них были работники завода, а также много граждан, которые не имеют отношения к работе завода.

"Сотрудники милиции попросили собравшихся разойтись, на что многие не реагировали. Этих граждан доставили в Октябрьский РОВД Гродно для разбирательств в рамках административного процесса", – отметил Дудко.

По информации стачечного комитета "Гродно Азот", часть работников нескольких цехов предприятия утром 26 октября отказалась принимать смену, часть работников не смогли приступить к работе из-за задержания. Их функции выполняли рабочие ночной смены. Некоторое количество работников, которые отказались приступить к работе и требовали приказ на остановку производства, в течение дня находились на территории предприятия возле проходной.

Руководство ОАО "Гродно Азот" утренние события называет попыткой дестабилизации обстановки на заводе. Сообщают, что забастовки на предприятии нет.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, комментируя Sputnik ситуацию, заявил , что все предприятия концерна работают в штатном режиме. По его словам, попытка раскачать ситуацию на "Гродно-Азот" провалилась, а люди, собравшиеся возле завода, в большинстве своем не имеют отношения ни к нему, ни к рабочей профессии.