Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Белорусские пограничники отмечают рост числа иностранцев спортивного телосложения, которые пытаются въехать в страну с непонятными целями, сообщил Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

В Беларуси с 9 августа проходят уличные протестные акции , милиция заявляет , что в последнее время в них участвует все больше "радикально настроенных лиц".

"За истекшую неделю на белорусской границе во въезде в нашу страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам", – сообщил Бычковский.

По его словам, абсолютное большинство из них – это "крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь".

Представитель ГПК отметил, что практически все из непропущенных лиц пыталась въехать из соседних с нами стран – Украины, Польши и Литвы".