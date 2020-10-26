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Сотням "крепких парней" запретили въезд в Беларусь

26.10.2020 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Белорусские пограничники отмечают рост числа иностранцев спортивного телосложения, которые пытаются въехать в страну с непонятными целями, сообщил Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

© Sputnik / Евгений Биятов
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В Беларуси с 9 августа проходят уличные протестные акции, милиция заявляет, что в последнее время в них участвует все больше "радикально настроенных лиц".

"За истекшую неделю на белорусской границе во въезде в нашу страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам", – сообщил Бычковский.

По его словам, абсолютное большинство из них – это "крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь".

Представитель ГПК отметил, что практически все из непропущенных лиц пыталась въехать из соседних с нами стран – Украины, Польши и Литвы".

 
Теги: Минск
 
 
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По словам пограничников, никто из них при попытке выехать в страну не смог пояснить цель посещения.
 
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