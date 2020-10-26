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КГБ: ряд действий протестующих можно квалифицировать как акт терроризма
26.10.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. Экстремистские действия протестующих могут быть квалифицированы как акт терроризма, заявил в понедельник начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.
По его словам, в последнее время в Беларуси "участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц", сообщает
Последует
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МИНСК, 26 окт - Sputnik. Экстремистские действия протестующих могут быть квалифицированы как акт терроризма, заявил в понедельник начальник отдела следственного...
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