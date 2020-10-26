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КГБ: ряд действий протестующих можно квалифицировать как акт терроризма

26.10.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Экстремистские действия протестующих могут быть квалифицированы как акт терроризма, заявил в понедельник начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, в последнее время в Беларуси "участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц", сообщает БелТА.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 окт - Sputnik. Экстремистские действия протестующих могут быть квалифицированы как акт терроризма, заявил в понедельник начальник отдела следственного...
 
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