КГБ: ряд действий протестующих можно квалифицировать как акт терроризма

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Экстремистские действия протестующих могут быть квалифицированы как акт терроризма, заявил в понедельник начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, в последнее время в Беларуси "участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц", сообщает БелТА .

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