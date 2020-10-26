МВД: в Витебске мужчина распылил газ в лицо силовику в гражданском, возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Витебске мужчина распылил газ в лицо силовику, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД.

Во время воскресного шествия 25 октября в Витебске к колонне демонстрантов подбежал мужчина и распылил газ в лицо сотруднику милиции. Тот был на службе, но в гражданском.

В отношении 24-летнего витеблянина возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Мужчина в ИВС.