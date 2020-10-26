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МВД: в Витебске мужчина распылил газ в лицо силовику в гражданском, возбуждено уголовное дело
Источник материала: Tut.by
В Витебске мужчина распылил газ в лицо силовику, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД.
Во время
В отношении 24-летнего витеблянина возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Мужчина в ИВС.
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Во время воскресного шествия 25 октября в Витебске к колонне демонстрантов подбежал мужчина и распылил газ в лицо сотруднику милиции.
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