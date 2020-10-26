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Легковушка и минивэн столкнулись на трассе Р43 – пострадали 4 человека

26.10.2020 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Четыре человека получили травмы в результате столкновения легковушки и минивэна, сообщили в УВД Миноблисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне около 15:00 на автодороге Р43, соединяющей Кричев и Ивацевичи.

"Водитель Peugeot 806 не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Peugeot 406 под управлением 35-летней женщины", – сказали в управлении.

Там также отметили, что в больницу с места аварии доставили водителей, а также двух пассажиров – 32-летнюю женщину и 11-летнего мальчика мальчик.

По предварительным данным, в качестве причины ДТП рассматривается состояние здоровья водителя минивэна – ей во время движения могло стать плохо.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло из-за состояния здоровья водителя минивена – женщине во время движения могло стать плохо.
 
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