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Легковушка и минивэн столкнулись на трассе Р43 – пострадали 4 человека
26.10.2020 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Четыре человека получили травмы в результате столкновения легковушки и минивэна, сообщили в УВД Миноблисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла накануне около 15:00 на автодороге Р43, соединяющей Кричев и Ивацевичи.
"Водитель Peugeot 806 не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Peugeot 406 под управлением 35-летней женщины", – сказали в управлении.
Там также отметили, что в больницу с места аварии доставили водителей, а также двух пассажиров – 32-летнюю женщину и 11-летнего мальчика мальчик.
По предварительным данным, в качестве причины ДТП рассматривается состояние здоровья водителя минивэна – ей во время движения могло стать плохо.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.
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ДТП произошло из-за состояния здоровья водителя минивена – женщине во время движения могло стать плохо.
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