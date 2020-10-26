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Задержан минчанин, "сливавший" данные милиционеров в интернет
26.10.2020 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Минска, который подозревается в обнародовании личных данных работников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
По информации ведомства, 25-летний менеджер одного из государственных предприятий собирал сведения о сотрудниках ОВД и членах их семей.
"По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных Telegram-каналов", – сказали в МВД.
Там также уточнили, что с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей.
Действиям минчанина уже дана правовая оценка – в отношении него возбудили дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, мужчину проверят на предмет разглашения коммерческой тайны и разжигания социальной вражды или розни. Сейчас задержанный находится под стражей и активно сотрудничает со следствием.
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В настоящее время задержанный житель столицы находится под стражей и активно сотрудничает со следствием.
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