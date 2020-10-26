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Первый день ультиматума: забастовка не состоялась
27.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Несмотря на объявленный экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской властям Беларуси "народный ультиматум", утро понедельника выдалось спокойным.
© Sputnik / Виктор Толочко
Массовых акций протестов и забастовок в столице
На улицах с утра можно было увидеть небольшие скопления людей в разных районах столицы с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Люди выстраивались в цепи солидарности. Сообщалось, о проблемах с трафиком на МКАДе. При этом движение достаточно быстро восстанавливалось.
Предприятия не стали
Ожидалось, что в понедельник начнутся забастовки на крупных белорусских предприятиях. Однако промышленные гиганты Беларуси свою работу не прекращали.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сказал, что заводы концерна работали в штатном режиме. По его словам,
В пресс-службе БелАЗ отметили, что у них прошел обычный рабочий день, все находились на своих местах.
Помощник генерального директора "Беларуськалия" Вадим Шумак также сообщил корреспонденту Sputnik об обычном дне.
В администрации МТЗ отметили: предприятие работало в штатном режиме. Там не был закрыт ни один из цехов. Там уточнили, что руководство в курсе того, что " есть рабочие с разными точками зрения, это нормально". На МЗКТ тоже прошел обычный день.
Протест студентов и пенсионеров в Минске
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко
Днем на площади Независимости на несанкционированную акцию вышли пенсионеры. К ним присоединились студенты. Они прошли по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа. Около 16:30 акция завершилась. И хотя в ГУВД
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие у Красного костела
Вечерние акции
Telegram-каналы призвали протестующих собраться в 18:00 на площади Независимости. Однако люди в назначенное время не смогли там встретиться. Митингующие, самоорганизовались и выдвинулись по проспекту Независимости. Возле Октябрьской площади колонну разогнали правоохранители, но люди стали собираться вновь.
© Sputnik / Виктор Толочко
Силовики на улицах Минска
В разных районах города протестующие перекрывали движение, выстраивались в цепи солидарности. Станция метро "Якуба Коласа"
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержание протестующего в Минске
Что в регионах?
В Бресте, Витебске, Гродно и других больших городах крупные предприятия продолжили работу в штатном режиме. Некоторые кафе и пункты быстрого питания были закрыты. Однако это не сказалось на общественной жизни горожан.
Акции протеста в регионах были немногочисленны, правоохранители не препятствовали проведению митингов, однако задерживали наиболее активных митингующих.
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"Марш пенсионеров", стихийные акции студентов и шествия в разных районах Минска – как прошел протестный понедельник после истечения "народного ультиматума".
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