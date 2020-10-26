Первый день ультиматума: забастовка не состоялась

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Несмотря на объявленный экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской властям Беларуси "народный ультиматум", утро понедельника выдалось спокойным.

Массовых акций протестов и забастовок в столице не наблюдалось . Без перебоев предоставлялись жилищно-коммунальные услуги, функционировал общественный транспорт, работали детские сады и школы. Не было проблем с интернетом. Тем не менее некоторые кафе и пункты общественного питания 26 октября были закрыты.

На улицах с утра можно было увидеть небольшие скопления людей в разных районах столицы с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Люди выстраивались в цепи солидарности. Сообщалось, о проблемах с трафиком на МКАДе. При этом движение достаточно быстро восстанавливалось.

Предприятия не стали

Ожидалось, что в понедельник начнутся забастовки на крупных белорусских предприятиях. Однако промышленные гиганты Беларуси свою работу не прекращали.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сказал, что заводы концерна работали в штатном режиме. По его словам, была сорвана и попытка раскачать ситуацию на "Гродно-Азоте", а люди, собравшиеся возле завода, в большинстве своем не имели отношения ни к нему, ни к рабочей профессии.

В пресс-службе БелАЗ отметили, что у них прошел обычный рабочий день, все находились на своих местах.

Помощник генерального директора "Беларуськалия" Вадим Шумак также сообщил корреспонденту Sputnik об обычном дне.

В администрации МТЗ отметили: предприятие работало в штатном режиме. Там не был закрыт ни один из цехов. Там уточнили, что руководство в курсе того, что " есть рабочие с разными точками зрения, это нормально". На МЗКТ тоже прошел обычный день.

Протест студентов и пенсионеров в Минске

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко отреагировал на протест студентов, заявив, что действия по срыву учебных процессов в вузах будут пресекаться. Он подчеркнул, что в отдельных университетах наблюдаются такие попытки, а также есть случаи оскорбления преподавателей и руководителей вузов.

Днем на площади Независимости на несанкционированную акцию вышли пенсионеры. К ним присоединились студенты. Они прошли по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа. Около 16:30 акция завершилась. И хотя в ГУВД сообщали о задержаниях , однако акции прошли относительно спокойно. В милиции добавили, что действия правоохранителей направлены на поддержание порядка на улицах и пресечение противоправных действий.

© Sputnik / Виктор Толочко Протестующие у Красного костела

Вечерние акции

Telegram-каналы призвали протестующих собраться в 18:00 на площади Независимости. Однако люди в назначенное время не смогли там встретиться. Митингующие, самоорганизовались и выдвинулись по проспекту Независимости. Возле Октябрьской площади колонну разогнали правоохранители, но люди стали собираться вновь.

© Sputnik / Виктор Толочко Силовики на улицах Минска

В разных районах города протестующие перекрывали движение, выстраивались в цепи солидарности. Станция метро "Якуба Коласа" закрывалась на 16 минут. В МВД Sputnik рассказали, что всю информацию, в том числе о точном количестве задержанных, в ведомстве назовут утром во вторник 27 октября.

© Sputnik / Виктор Толочко Задержание протестующего в Минске

Что в регионах?

В Бресте, Витебске, Гродно и других больших городах крупные предприятия продолжили работу в штатном режиме. Некоторые кафе и пункты быстрого питания были закрыты. Однако это не сказалось на общественной жизни горожан.

Акции протеста в регионах были немногочисленны, правоохранители не препятствовали проведению митингов, однако задерживали наиболее активных митингующих.

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