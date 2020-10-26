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Пограничники сбили дрон с контрабандой

27.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Белорусские пограничники с применением радиоэлектронного ружья сумели сбить дрон с контрабандными товарами, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

© Photo : ГПК
Крупную партию контрабанды нашли на границе в Дрогичинском районе

В ГПК уточнили, что сейчас на границе продолжаются испытания современных образцов радиоэлектронных средств борьбы с беспилотниками, которые контрабандисты применяют для противоправной деятельности.

"Пограничники заставы "Знаменка" Брестской погрангруппы с помощью радиоэлектронного ружья "Гроза-Р2" белорусского производства нейтрализовали гексакоптер", – сказали в комитете.

В ГПК подчеркнули, что данный дрон использовался для переброски подакцизных товаров через белорусско-польскую границу.

По данным комитета, сейчас в ведомстве рассматривается вопрос о поставке в отряды отечественных радиоэлектронных средств для борьбы с беспилотниками-нарушителями.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас на границе продолжаются испытания современных образцов радиоэлектронных средств борьбы с беспилотниками.
 
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