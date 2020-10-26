Пограничники сбили дрон с контрабандой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Белорусские пограничники с применением радиоэлектронного ружья сумели сбить дрон с контрабандными товарами, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

В ГПК уточнили, что сейчас на границе продолжаются испытания современных образцов радиоэлектронных средств борьбы с беспилотниками, которые контрабандисты применяют для противоправной деятельности.

"Пограничники заставы "Знаменка" Брестской погрангруппы с помощью радиоэлектронного ружья "Гроза-Р2" белорусского производства нейтрализовали гексакоптер", – сказали в комитете.

В ГПК подчеркнули, что данный дрон использовался для переброски подакцизных товаров через белорусско-польскую границу.

По данным комитета, сейчас в ведомстве рассматривается вопрос о поставке в отряды отечественных радиоэлектронных средств для борьбы с беспилотниками-нарушителями.