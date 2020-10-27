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В Беларуси задержали сотрудницу "Ельцин центра"
27.10.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт - Sputnik. Руководительница интернет-проектов Президентского центра Б. Н. Ельцина Марина Петрушко задержана в Барановичах, подтвердили в пресс-службе посольства России.
"Марина Петрушко находилась в отпуске на родине в Барановичах. Она навещала пожилую маму. В воскресенье ее задержали на автобусной остановке", - рассказали в дипмиссии.
© Sputnik / Виктор Толочко
В настоящее время сотрудница "Ельцин центра" находится в изоляторе временного содержания. Генеральное консульство в Бресте в курсе сложившейся ситуации.
"Ельцин центр" был открыт в 2015 году, центральной его частью является Музей первого президента России Бориса Ельцина. В нем аккумулированы десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.
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Российские дипломаты в курсе сложившейся ситуации и вся информация об инциденте передана в Генеральное консульство в Бресте.
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