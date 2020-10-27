Снаряд времен войны нашел грибник в Ляховичском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Грибник в Ляховичском районе нашел артиллерийский снаряд, которому не менее 75 лет, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина собирал грибы в лесу неподалеку от Ляховичей и обнаружил на пне снаряд. После этого грибник позвонил в милицию. На место выехали сотрудники РОВД, саперно-пиротехническая группа.

"Саперы осмотрели территорию на предмет других взрывных устройств, вывезли найденный боеприпас на полигон и уничтожили его", - пояснили Sputnik в УВД.

Напомним, что на Брестчине это не первая артиллерийская находка в этом году. Минувшим летом недалеко от Брестской крепости во время поисково-инженерных работ обнаружили более 1200 патронов , которые использовались для стрельбы из самозарядного карабина Симонова, автоматов и ручных пулеметов Калашникова, пистолета Макарова, винтовок Мосина, Токарева и Драгунова.

В УВД напомнили, что в случае обнаружения подобных опасных предметов необходимо сразу же обратиться в милицию. Самостоятельные манипуляции с боеприпасами могут угрожать жизни.

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