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Акула атаковала туристов в Египте
27.10.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Акула напала на семью украинских туристов и их гида 25 октября в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай),
Как уточнили в Министерстве окружающей среды Египта, трое ныряльщиков получили различные травмы и были госпитализированы. Согласно официальной информации, сейчас ведется расследование, специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
Вместе с тем по сообщениям в социальных сетях на Южном Синае пострадали двое украинцев – женщина и 13-летний подросток, а также их гид. По предварительной информации, мальчик лишился руки.
Напомним, в декабре 2010 года произошла серия атак акул на людей недалеко от пляжей Шарм-эль-Шейха. Тогда травмы получили четверо граждан России и Украины, погиб 70-летний немецкий турист.
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Обстоятельства нападения акулы на туристов выясняют власти Египта, инцидент произошел в Красном море.
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