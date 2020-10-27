Акула атаковала туристов в Египте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Акула напала на семью украинских туристов и их гида 25 октября в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай), сообщает Ассоциация туроператоров России.

Как уточнили в Министерстве окружающей среды Египта, трое ныряльщиков получили различные травмы и были госпитализированы. Согласно официальной информации, сейчас ведется расследование, специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Вместе с тем по сообщениям в социальных сетях на Южном Синае пострадали двое украинцев – женщина и 13-летний подросток, а также их гид. По предварительной информации, мальчик лишился руки.

Напомним, в декабре 2010 года произошла серия атак акул на людей недалеко от пляжей Шарм-эль-Шейха. Тогда травмы получили четверо граждан России и Украины, погиб 70-летний немецкий турист.

Читайте также: