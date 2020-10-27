ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акула атаковала туристов в Египте

27.10.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Акула напала на семью украинских туристов и их гида 25 октября в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай), сообщает Ассоциация туроператоров России. 

© CC BY 2.0 / Elias Levy / Great White Shark
Серфингист погиб в Австралии после нападения акулы

Как уточнили в Министерстве окружающей среды Египта, трое ныряльщиков получили различные травмы и были госпитализированы. Согласно официальной информации, сейчас ведется расследование, специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Вместе с тем по сообщениям в социальных сетях на Южном Синае пострадали двое украинцев – женщина и 13-летний подросток, а также их гид. По предварительной информации, мальчик лишился руки.

Напомним, в декабре 2010 года произошла серия атак акул на людей недалеко от пляжей Шарм-эль-Шейха. Тогда травмы получили четверо граждан России и Украины, погиб 70-летний немецкий турист.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства нападения акулы на туристов выясняют власти Египта, инцидент произошел в Красном море.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Минского района воровал инструменты и "запаску" из машин каршеринга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика