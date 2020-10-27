Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. 34-летний житель Минского района, пользуясь аккаунтом с чужими личными данными, похищал наборы инструментов и запасные колеса из арендованных автомобилей каршеринга, об этом сообщает Ленинский районный отдел Следственного комитета.

В июле в милицию поступило заявление от представителей фирмы, предлагающей услуги по аренде автомобилей. Они сообщили, что из семи авто их компании были украдены наборы инструментов и запасные колеса. В результате оперативно-разыскной работы было установлено, что к хищениям причастен неработающий 34-летний мужчина, проживающий в Минском районе.

Как рассказал обвиняемый, он несколько недель пользовался услугами каршеринга с помощью специального приложения через аккаунт с данными своей сестры. При этом его целью была не поездка на автомобиле, а кража имущества, находящегося внутри. Во всех семи случаях это были одни и те же предметы: набор инструментов и запасное колесо. Стоимость похищенного составила четыре тысячи рублей, вещи, полученные незаконным путем, мужчина продал за символическую сумму своему знакомому.

Известно, что к уголовной ответственности обвиняемого привлекали уже не раз, не только за кражи, но и за наркотики.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) УК РБ. Он заключен под стражу, уголовное дело передано для направления в суд.

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