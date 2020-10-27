Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Первый российский гонщик "Формулы-1" Виталий Петров впервые прокомментировал смерть своего отца, депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова.

Инцидент произошел 24 октября – неизвестный выстрелил в 61-летнего Петрова из огнестрельного оружия, когда тот находился на территории своего доме под Выборгом. Депутат скончался на месте.

"Это самое страшное, что могло со мной произойти. Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете", - написал Петров в своем Instagram.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о наемном убийстве. Расследование курирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Петров - известная личность в Ленинградской области. Он являлся совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких предприятий в регионе.