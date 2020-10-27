ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый российский гонщик "Формулы-1" высказался о гибели отца

27.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Первый российский гонщик "Формулы-1" Виталий Петров впервые прокомментировал смерть своего отца, депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова.

Инцидент произошел 24 октября – неизвестный выстрелил в 61-летнего Петрова из огнестрельного оружия, когда тот находился на территории своего доме под Выборгом. Депутат скончался на месте.

"Это самое страшное, что могло со мной произойти. Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете", - написал Петров в своем Instagram.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о наемном убийстве. Расследование курирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Петров - известная личность в Ленинградской области. Он являлся совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких предприятий в регионе.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту гибели депутата возбуждено уголовное дело, которое курирует председатель Следственного комитета России.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
МВД рассказало о количестве задержанных во время протестов в понедельник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика