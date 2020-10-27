МВД рассказало о количестве задержанных во время протестов в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Правоохранители задержали более 500 человек по Беларуси в понедельник за участие в несанкционированных акциях, сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова.

Пресс-секретарь ведомства отметила, что милиция предпринимала необходимые меры по поддержанию порядка и общественной безопасности во время несанкционированных массовых мероприятий. По ее словам, агрессивно настроенные граждане блокировали дороги и оказывали неповиновение и сопротивление при задержаниях.

"В Минске разрозненные группы людей образовали колонну и прошли от площади Независимости до площади Якуба Коласа. Основную массу участников составили студенты и пенсионеры. Вечером зафиксированы массовые сборы и групповые шествий на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Всего за нарушения законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси задержаны более 500 человек. До рассмотрения дел в суде по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 человека", - сказала Чемоданова.

Напомним, что в ночь на 26 октября истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси "народного ультиматума" . Ожидалось, что в Беларуси в понедельник начнутся забастовки на промышленных гигантах, однако они свою работу продолжили .

На улицу в центре столицы вышли пенсионеры и студенты, ГУВД сообщало о задержаниях . Протесты продлились до ночи, акции прошли преимущественно в своих районах и возле Октябрьской площади.

В регионах акции были немногочисленны, правоохранители не препятствовали проведению митингов, однако задерживали наиболее активных участников.

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