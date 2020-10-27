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Гомельчанин ввез в Беларусь 12 легковушек по поддельным VIN-номерам

27.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Гомельчанин за два года незаконно ввез из Европы в Беларусь 12 легковых автомобилей, в отношении него возбудили уголовное дело, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Youtube / Таможенные органы
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"При проведении оперативно-разыскных мероприятий гомельские таможенники установили незаконную схему ввоза 52-летним жителем Гомеля легковых иномарок. Незаконная схема заключалась в том, что гомельчанин "пригонял" легковушки иностранной регистрации под видом зарегистрированных на территории Республики Беларусь", – рассказали в ГТК.

Будучи за границей, мужчина видоизменял VIN-номера кузовов автомобилей, чтобы не платить таможенные пошлины за ввоз авто. При въезде на территорию Беларуси он предоставлял таможенникам техпаспорт на авто, идентификационный номер которого был вварен в кузов возимой машины. Регистрационные номера на автомобиле также соответствовали указанным в техпаспорте. Таким образом гомельчанин ввез через белорусско-польскую границу 12 легковушек.

"В большинстве случаев это были двадцатилетние иномарки Citroen и Opel. В результате незаконных действий причинен ущерб государству в размере 140 тысяч белорусских рублей. Гомельской таможней в отношении гражданина Республики Беларусь за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 231 УК Республики Беларусь", – подчеркнули в ГТК.

Наказанием по данной статье может стать лишение свободы подозреваемого на срок до трех лет.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мужчина видоизменял идентификационные номера кузовов автомобилей и подделывал документы, чтобы не уплачивать таможенные платежи за ввоз авто.
 
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