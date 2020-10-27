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Директор РНПЦ "Кардиология" рассказала о задержании медиков

27.10.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Врачи РНПЦ "Кардиология" утром во вторник вышли на акцию солидарности на проспект Дзержинского. Неподалеку от центра, в районе метро Грушевка собрались около 20-25 человек, вскоре начались задержания.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Медики сообщали, что из-за этого была парализована работа целого отделения, которое оказывает помощь экстренным пациентам с инфарктом миокарда, заблокирована возможность экстренной диагностики и лечения критических ситуаций послеоперационных осложнений.

Примерно к полудню сотрудников РНПЦ "Кардиология" выпустили из Московского РУВД.

По словам директора РНПЦ "Кардиология" Натальи Митьковской, первоначально, по их информации, были задержаны 9 человек. Директор подчеркнула, что это все исключительные профессионалы: рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры. Потом стало известно еще об одном сотруднике.

"В общей сложности 10 человек. Все они находятся на рабочих местах. Мы их забрали и доставили на работу. Настроения нормальные у людей. Конечно, никто не будет счастлив от того, что оказался в такой ситуации. Но они достаточно нормально отреагировали на предложения поехать на рабочие места и продолжить работу", – рассказала Наталья Митьковская.

Она опровергла информацию о том, что работа отделения была парализована. По ее словам, реакция остальных сотрудников объяснима в том, что они решили подождать своих коллег. Но как только все вернулись на рабочие места, работа полностью восстановилась.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В этом учреждении много не только коллег, с которыми я трудилась. Благодаря им было спасено множество жизней. Но здесь и много моих учеников. И я рассчитываю, что никогда у меня не будет непонимания с коллективом. Конечно, я не могла не поехать туда, где они находились. Это нормальная реакция руководителя и коллеги. Тут нет ничего особенного", – добавила директор центра.

Наталья Митьковская добавила, что рада, что люди, от которых это все зависело, ее услышали, отпустили коллег и все смогли вернуться к обычному профессиональному ритму работы.

Напомним, Митьковская стала директором РНПЦ в сентябре, она сменила на этом посту Александра Мрочек, уволенного в конце августа. Точной причины увольнения в Минздраве не назвали, после его увольнения коллектив РНПЦ "Кардиология" вышел на акцию протеста. Медики центра неоднократно протестовали против насилия. 

 
Теги: Минск
 
 
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Наталья Митьковская приехала в РУВД, чтобы помочь задержанным утром коллегам, к полудню их отпустили.
 
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