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Директор РНПЦ "Кардиология" рассказала о задержании медиков
27.10.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт - Sputnik. Врачи РНПЦ "Кардиология" утром во вторник вышли на акцию солидарности на проспект Дзержинского. Неподалеку от центра, в районе метро Грушевка собрались около 20-25 человек, вскоре начались задержания.
© Sputnik / Виктор Толочко
Медики сообщали, что из-за этого была парализована работа целого отделения, которое оказывает помощь экстренным пациентам с инфарктом миокарда, заблокирована возможность экстренной диагностики и лечения критических ситуаций послеоперационных осложнений.
Примерно к полудню сотрудников РНПЦ "Кардиология" выпустили из Московского РУВД.
По словам директора РНПЦ "Кардиология" Натальи Митьковской, первоначально, по их информации, были задержаны 9 человек. Директор подчеркнула, что это все исключительные профессионалы: рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры. Потом стало известно еще об одном сотруднике.
"В общей сложности 10 человек. Все они находятся на рабочих местах. Мы их забрали и доставили на работу. Настроения нормальные у людей. Конечно, никто не будет счастлив от того, что оказался в такой ситуации. Но они достаточно нормально отреагировали на предложения поехать на рабочие места и продолжить работу", – рассказала Наталья Митьковская.
Она опровергла информацию о том, что работа отделения была парализована. По ее словам, реакция остальных сотрудников объяснима в том, что они решили подождать своих коллег. Но как только все вернулись на рабочие места, работа полностью восстановилась.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В этом учреждении много не только коллег, с которыми я трудилась. Благодаря им было спасено множество жизней. Но здесь и много моих учеников. И я рассчитываю, что никогда у меня не будет непонимания с коллективом. Конечно, я не могла не поехать туда, где они находились. Это нормальная реакция руководителя и коллеги. Тут нет ничего особенного", – добавила директор центра.
Наталья Митьковская добавила, что рада, что люди, от которых это все зависело, ее услышали, отпустили коллег и все смогли вернуться к обычному профессиональному ритму работы.
Напомним, Митьковская
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Наталья Митьковская приехала в РУВД, чтобы помочь задержанным утром коллегам, к полудню их отпустили.
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