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Угрожал сжечь милиционера вместе с семьей: суд рассмотрит дело о мести

27.10.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Прокуратура Партизанского района столицы направила в суд уголовное дело в отношении минчанина, который угрожал сжечь сотрудника милиции и совершил поджог, сообщили в столичной прокуратуре.

Согласно материалам дела, минчанин поддался на призывы к совершению насилия в отношении сотрудников милиции и их семей, размещенные в Telegram-каналах. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

© CC0 / pixabay / radekkulupa
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"Изучив материалы уголовного дела, прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений и направил дело в суд. Избранную к обвиняемому меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу", - рассказали Sputnik во вторник в отделе информации прокуратуры Минска.

В ходе следствия было установлено, что он 14 августа 2020 года, в 00:01 позвонил на телефон сотрудника милиции и в ходе разговора пообещал сжечь его вместе с его близкими и домом. В тот же день в период с 22:00 минут до 22:48 минут обвиняемый проник на дворовую территорию и совершил поджог хозяйственной постройки, расположенной в непосредственной близости от жилого дома сотрудника милиции.

Через некоторое время возгорание случайно обнаружил сыном потерпевшего – это позволило своевременно вызвать сотрудников МЧС и избежать жертв, отметили в прокуратуре.

Обвиняемого будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса - за умышленное уничтожение имущества общеопасным способом, за угрозу насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и членов его семьи в целях воспрепятствования законной деятельности и из мести за выполнение таких обязанностей.

На имущество обвиняемого наложен арест.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минчанин решил отмстить сотруднику милиции, благодаря тому, что возгорание случайно обнаружил сын потерпевшего, жертв удалось избежать.
 
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