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На "Гродно Азот" пояснили, была ли остановка одного из цехов

27.10.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 27 окт – Sputnik. Зачем в одном из цехов ОАО "Гродно Азот" остановили печь в понедельник днем, сообщили на предприятии, прокомментировав видео и сообщения, появившиеся в сети.

© Photo : ОАО "Гродно Азот"
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В одном из цехов "Гродно Азот" днем 26 октября действительно останавливали печь. Видео этого процесса кто-то отправил в Telegram-каналы, а читатели сделали вывод о том, что цех остановился, присоединившись к заводской стачке.

Как сообщает пресс-служба ОАО "Гродно Азот", сообщения об остановке цеха циклогексанон-1 недостоверные. Около 14 часов понедельника в котле обнаружили утечку пара. Чтобы устранить ее, потребовалось краткосрочно остановить печь. Нарушения технологического процесса устранили, идут пусковые операции. Цех готовится продолжить работу в штатном режиме.

По состоянию на 27 октября "Гродно Азот" продолжает работать с выполнением всех необходимых технологических процессов. Местный стачком сообщает, что во вторник утром в цехе "Аммиак-3" третья смена вышла в неполном составе, так как часть сотрудников находится на больничном, им пришлось искать замену. Вечером во вторник должны выйти на места рабочие второй смены, которые утром понедельника отказались приступать к работе.

Как ранее писал Sputnik, утром 26 октября часть работников нескольких цехов "Гродно Азот" отказалась принимать смену, некоторые из них не смогли приступить к работе из-за задержания. Их функции выполняла ночная смена, они находились в цехах почти сутки.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, комментируя Sputnik ситуацию 26 октября, заявил, что все предприятия концерна работают в штатном режиме. По его словам, попытка раскачать ситуацию на "Гродно-Азот" провалилась, а люди, собравшиеся возле завода, в большинстве своем не имеют отношения ни к нему, ни к рабочей профессии.

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Теги: Гродно
 
 
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На предприятии официально опровергли информацию об остановке печи в одном из цехов в понедельник днем.
 
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