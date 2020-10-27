Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Легковушка насмерть сбила пешехода на "зебре" в Мозырском районе, информацию о происшествии разместила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 26 октября примерно в 7:15 (по минскому времени). 24-летняя девушка-водитель ехала на Mitsubishi Carisma по автодороге Р36 Мозырь – Лельчицы – Милошевичи – граница Украины в направлении Лельчиц. На 6 километре трассы девушка не предоставила преимущество в движении 55-летнему мужчине, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед.

В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в УЗ "Мозырская городская больница", где позже скончался.

В УВД отметили, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

Там напомнили, что пешеходам нужно помнить о своей безопасности. В туманную погоду и в темное время суток стоит использовать световозвращающие элементы.

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