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Поддельные купюры номиналом 20 рублей выявлены в Кобрине
27.10.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Оперативники Кобринского РОВД установили троих жителей города, оплативших товары и услуги фальшивыми деньгами,
© Sputnik / Виктор Толочко
Информация о выявлении банкнот с признаками подделки поступила сотрудникам правоохранительных органов из ряда торговых объектов и банков Кобрина 21 октября. Вскоре были установлены личности трех жителей райцентра 47, 60 и 69 лет, которые расплачивались указанными купюрами.
Во время обыска у одного из мужчин были найдены почти 700 банкнот номиналом 20 рублей с явными признаками подделки: на них отсутствовали необходимые элементы защиты. Подозреваемые пояснили, что нашли фальшивки возле одного из мусорных контейнеров на территории города.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч.1 ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса, назначены необходимые экспертизы.
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Информация о выявлении банкнот с признаками подделки поступила сотрудникам правоохранительных органов 21 октября.
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