Суд по делу о покусанном милиционере начнется в Минске 10 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Суд Центрального района Минска назначил дату рассмотрения уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в причинении насилия сотруднику милиции, сообщили в суде.

Инцидент с участием 29-летней минчанки произошел на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси.

"Данное уголовное дело уже в суде, назначена дата первого судебного заседания - 10 ноября", - сообщили Sputnik в суде Центрального района. Прокурор, направляя материалы уголовного дела в суд, не поменял фигурантке меру пресечения, она осталась в СИЗО под стражей.

В прокуратуре в свою очередь рассказали, что обвиняемая и ее брат 29 августа 2020 года на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске возглавляли колонну из молодых людей, координировали их действия и скандировали лозунги.

"При задержании обвиняемая начала громко кричать, активно оказывала сопротивление сотруднику ОВД – хватала за одежду, руки, укусила за левое бедро", - сказали в прокуратуре.

В материалах дела имеется видеозапись произошедшего на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей, уточнили прокуроры. Женщине, если суд признает ее виновной, грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

Читайте также: