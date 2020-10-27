Перемычки из проволоки установили на рельсы в Могилеве и в Бобруйске. Кто - неизвестно

Источник материала: Tut.by

Неизвестные продолжают пытаться блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного, сообщает МВД. За сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы. Из них один — в Могилеве, шесть — в Бобруйске.

Так, вечером 26 октября в Могилеве на перегоне Могилев-2 — Могилев-3 машинист маневренного поезда обнаружил на рельсах металлическую проволоку длиной 2,5 метра. А днем 27 октября на перегоне Бобруйск — Мирадино зафиксировано шесть подобных фактов.

Силовики устанавливают причастных к правонарушениям лиц.

В милиции подчеркивают, что такие действия могут повлечь не только срыв графика движения поездов, но также экстренное торможение и травмирование пассажиров. И могут быть квалифицированы в зависимости от последствий как административное правонарушение или уголовное преступление.