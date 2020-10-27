Лукашенко лично дал приказ пресечь воскресную акцию протеста в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ силовикам разогнать акцию протеста в Минске, состоявшуюся в воскресенье 25 октября.

"Когда преступается красная линия, власть должна реагировать", – сказал он на совещании, фрагмент которого показали в эфире канала "Беларусь 1".

Лукашенко привел пример, как в воскресенье у протестующих в столице не получилось создать нужную картинку.

"Видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет. Ходили-ходили по Минску. Цель была захватить центр – в центр не пустили. Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая – сотни человек ринулись в эти районы?" – задал вопрос глава государства.

"Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов", – заявил Лукашенко.

Он также обратился к госсекретарю Совбеза Валерию Вакульчику: происходящее по выходным в столице терпеть нельзя, поэтому нужно начинать работать.

По данным МВД, 25 октября в различных городах Беларуси прошло 19 протестных акций. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях было задержано 523 человека , из них в Минске – 160.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после прошедших в республике выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил в Александр Лукашенко. Во время разгонов митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные – в выходные дни в Минске. Правоохранительные органы в последнее время все чаще заявляют, что протесты в республике стали более радикальными.

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