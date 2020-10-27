Генпрокуратура: возбуждено более 500 дел, связанных с протестами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Свыше 500 уголовных дел возбуждено в Беларуси в связи с прошедшими в стране несанкционированными акциями протеста, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник заместитель начальника управления Генпрокуратуры за исполнением законодательства Следственным комитетом Андрей Сербун.

"Мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков: к настоящему времени таких дел возбуждено более 500", – сказал он.

Сербун также отметил, что подавляющее большинство из них связано с происходившими в Минске событиями.

"Каждый правонарушитель будет установлен, его действиям будет дана соответствующая правовая оценка", – подчеркнул представитель ведомства.

Сербун рассказал, что сейчас Генпрокуратура также проверяет все заявления граждан, поданные по фактам применения чрезмерной силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. В данный момент ожидаются результаты назначенных судмедэкспертиз.

"Также будет проверяться правомерность действий самих заявителей", – сказал он, уточнив, что с учетом полученных сведений прокуратура предпримет последующие процессуальные шаги.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после прошедших в республике выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил в Александр Лукашенко. Во время разгонов митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные – в выходные дни в Минске. Правоохранительные органы в последнее время все чаще заявляют, что протесты в республике стали более радикальными.

Читайте также: