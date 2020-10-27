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Сбитый микроавтобусом в Гомеле ребенок умер в больнице

28.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Пострадавший в результате аварии в Гомеле 12-летний ребенок умер в больнице, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

© Photo : ГАИ Гомеля
Микроавтобус сбил ребенка на переходе в Гомеле, мальчик в больнице

ДТП произошло утром 7 октября на пересечении улицы Белого и переулка Зайцева: под колесами микроавтобуса ГАЗ-2752 оказался 12-летний мальчик, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации Госавтоинспекции, мальчик, который после аварии был доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу, умер в медучреждении.

В инспекции просят граждан, которые располагают какими-либо данными об этой аварии, сообщить их по телефонам: 56-01-62, 50-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомельские медики боролись за жизнь пострадавшего в дорожной аварии 12-летнего мальчика почти три недели.
 
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