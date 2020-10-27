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Подробности "светофорной диверсии" в Минске рассказали в ГАИ

28.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Милиция ведет поиск злоумышленников, которые обрезали провода на светофорах в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

УВД Могилевского облисполкома
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Там отметили, что призывы к повреждению светофорных объектов были опубликованы в некоторых Telagram-каналах. О ситуации с повреждением светофоров сегодня на совещании во Дворце Независимости говорил и президент Александр Лукашенко.

"Сегодня утром в столице была нарушена работа светофоров объектов на 5 перекрестках на Партизанском проспекте", - сообщили Sputnik во вторник в столичной ГАИ.

На места происшествий выбывала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, специалисты устранили неполадки. "Но не обошлось без инцидентов. Когда не работал светофор на круговом перекрестке пр-т Рокоссовского - ул.Ванеева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадавших нет", - отметили в ГАИ.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание на то, что подобные действия могут не только дестабилизировать дорожную обстановку, а также повлечь материальный ущерб.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром в Минске злоумышленники обрезали светофорные провода на нескольких оживленных перекрестках.
 
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