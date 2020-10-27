Водитель в Гродно провез милиционера на капоте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Гродно, который на внедорожнике сбил милиционера и провез его несколько метров на капоте, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Инцидент произошел вечером 25 октября: участковый Ленинского РОВД вышел из подъезда дома и заметил, как неизвестный фотографировал его служебное авто.

"Милиционер пытался узнать о цели съемки, однако мужчина без объяснения сел в BMW Х5 и отказался разговаривать. Затем водитель решил скрыться: сбил стоящего перед иномаркой инспектора, протащил его на капоте около десяти метров и сбросил на повороте", – сказали в ведомстве.

В МВД уточнили, что в результате BMW обнаружили пограничники в пункте пропуска "Привалка". За рулем машины был 33-летний предприниматель, который не смог пояснить причину своего поступка.

На мужчину завели дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.