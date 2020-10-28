Директор акционерного общества задержан за взятку в Мозыре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 45-летнего директора акционерного общества за получение взятки в сумме свыше 4,3 тысяч рублей, такая информация размещена на официальном сайте МВД.

Деньги директору передал 32-летний руководитель строительной фирмы за победу в тендере на проведение ремонтно-монтажных работ. Правоохранители поймали мужчин с поличным вблизи цеха нефтеперерабатывающего завода.

Следователи дали правовую оценку действиям обоих директоров и возбудили уголовные дела за дачу и получение взятки.

Директор акционерного общества заключен под стражу, у второго фигуранта – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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