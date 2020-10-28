Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Уголовное дело о коррупции в сахарной отрасли страны, по которому проходят бывшие директора всех белорусских сахарных заводов, может поступить в суд к концу 2020 года, данное мнение высказал информированный источник, знакомый с ходом его расследования.

Руководители всех четырех сахарных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимир Тихиня были задержаны в конце января 2020 года. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела.

"Мы ожидаем, что в ноябре может начаться хоть какая-то процессуальная движуха по делу. Расследование идет уже 9 месяцев, вряд ли следствие пойдет на рекорд и затянет сроки до года. Можно ожидать, что в ноябре могут объявить об окончании предварительного расследования и дело дадут читать обвиняемым", - данное мнение высказал Sputnik источник, знакомый с ходом расследования данного уголовного дела.

По его словам, в последние месяцы с обвиняемыми практические никаких следственных действ не проводилось.

Говоря о том, когда дело может быть в суде, собеседник пояснил: "Если в ноябре дадут читать дело, то на это может уйти месяц, потом оно будет передано прокурору, еще неделя. В лучшем случае, к концу декабря оно может поступить в суд. Это сроки по самому оптимистичному прогнозу".

Мир не будет прежним

Собеседник агентства вместе с тем отметил, что сроки расследования могут продлить и до года, это законодательство не запрещает.

"Уникальность фигурантов этого уголовного дела в том, что в СИЗО КГБ они оказались, когда мир, как теперь принято говорить, был другим. Я имею в виду и пандемию, и то, что произошло во время и после президентской кампании. В общем, если говорить образно, они в "американке" пережили и пандемию ковид, и попытку совершить цветную революцию", - сказал собеседник Sputnik.

Тайна тайн

По его словам, за время предварительного расследования число обвиняемых по делу не поменялось, их не более 10 человек, среди которых четыре директора сахарных заводов, глава Белоруской сахарной компании, российский бизнесмен, полковник милиции Владимир Тихиня, и еще несколько человек.

"Со всех взяты подписки о неразглашении. Никто, кроме следователя, прокурора, который осуществляет надзор за следствием и продлевает его сроки, толком не знает не то, что о числе фигурантов, но и о количестве омов дела", - сказал собеседник агентства.

Где же Тихиня

Более двух месяцев находится не в СИЗО КГБ единственный фигурант дела, которому изменили меру пресечения - это бывший высокопоставленный сотрудник ГУБОПиК МВД полковник милиции Владимир Тихиня. Его выпустили из "американки" в конце августа. До сих пор нет официальной информации - он под домашним арестом либо под подпиской о невыезде.

"Ему один раз изменяли меру пресечения, других процессуальных действий в отношении него не было", - сказал Sputnik в среду его адвокат Олег Дубовец, при этом он опять, как и два месяца назад, отказался сообщить, какая мера пресечения применена к Тихине. Дубовец напомнил, что давал подписку о неразглашении.

Бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси Владимир Тихиня был задержан первым по делу "сахарной мафии" , КГБ показало оперативную съемку , на которой видно, как человек, похожий на Тихиню, кладет в карман сверток с деньгами, полученный от бизнесмена.

В отношении всех задержанных КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

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