Бойцовский петух убил полицейского на Филиппинах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. От удара боевого петуха погиб шеф муниципальной полиции Сан-Хосе лейтенант Кристиан Болок. Это произошло на Филиппинах во время рейда на место, где незаконно проводились петушиные бои, сообщает РИА Новости со ссылкой на филиппинское информационное агентство PNA.

В минувший понедельник муниципальная полиция Сан-Хосе отправилась на рейд на место, где незаконно проводились петушиные бои. Во время задержаний лейтенант Болок получил серьезное ранение в ногу, повредившее бедренную артерию полицейского. Это произошло из-за того, что боевой петух, к лапе которого было прикреплено лезвие, напал на Болока.

"Мы потеряли брата, который пожертвовал своей жизнью во имя службы. Национальная полиция Филиппин скорбит по поводу смерти лейтенанта Болока и выражает свои глубочайшие соболезнования семье и родственникам", - сообщил шеф полиции провинции Северный Самар Арнель Апуд.

По результатам рейда были задержаны три человека, причастные к организации незаконных петушиных боев, остальные преступники скрылись. Полиция конфисковала семерых бойцовских петухов.

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