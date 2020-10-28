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"Беларуськалий" подтвердил серьезную травму рабочего

28.10.2020 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Рабочий "Беларуськалия" Дмитрий Врублевский получил серьезную травму и находится в реанимации, эту информацию подтвердил Sputnik помощник генерального директора предприятия Вадим Шумак.

"К сожалению, да, получил травму работник. Сейчас он находится в больнице", - рассказал он.

© Sputnik Виктор Толочко
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Какие либо подробности об обстоятельствах, при которых случилось ЧП, на предприятии не сообщают.

Информация о том, что бригадир предприятия Дмитрий Врублевский серьезно пострадал, появилась в одном из неофициальных Telegram-каналов работников "Беларуськалия" вечером во вторник. ЧП случилось на Краснослободском руднике. Сообщается, что у мужчины оказался выбит глаз и диагностирован перелом основания черепа.

Утром в среду шахтеры подтвердили, что пострадавший рабочий находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Провели КТ и операцию по удалению глаза", - сообщили они.

По неподтвержденной информации, инцидент произошел при включении маслостанции, где якобы под давлением сорвало шланг, который попал мужчине в лицо. По данному факту будет проводиться расследование.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Сообщение о том, что рабочий предприятия пострадал и оказался в реанимации, появилось в сети вечером во вторник.
 
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