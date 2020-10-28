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Генпрокуратура возбудила уголовное дело после акции протеста в БГУИР

28.10.2020 13:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после акции протеста, которая прошла в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники на этой неделе, сообщили в главном надзорном ведомстве.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных по ч.1 ст.342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

"Согласно материалам дела, неустановленные лица 26 октября 2020 года, около 9:20, в учебном корпусе №4 БГУИР организовали и активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок", - сообщили Sputnik в среду в Генпрокуратуре.

По словам прокуроров, это повлекло нарушение работы указанного учреждения образования – срыв учебного занятия.

В тот же день по данному уголовному делу в качестве подозреваемого был задержан молодой человек 1999 года рождения, студент третьего курса БГУИР.

"С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет", - сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры.

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Теги: Минск
 
 
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Прокурор дал санкцию на задержание студента третьего курса и направили дело в Следственный комитет.
 
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