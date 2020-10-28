СК: пьяный житель Полоцка обстрелял из пневматики милицейский автомобиль

Источник материала: Tut.by

В Полоцке вечером 27 октября мужчина обстрелял из пневматического пистолета автомобиль Департамента охраны, сообщают «Витьбичи» со ссылкой на УСК по области.

31-летний житель Полоцка гостил у знакомых в общежитии, компания выпивала. Затем мужчина вышел на балкон и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по машине департамента охраны. В ней находились сотрудники.

Вскоре установили, кто и откуда стрелял. У мужчины нашли пистолет с газовыми баллонами и шариками для стрельбы. В крови у него было более 3 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.