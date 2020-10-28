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СК: пьяный житель Полоцка обстрелял из пневматики милицейский автомобиль
Источник материала: Tut.by
В Полоцке вечером 27 октября мужчина обстрелял из пневматического пистолета автомобиль Департамента охраны,
31-летний житель Полоцка гостил у знакомых в общежитии, компания выпивала. Затем мужчина вышел на балкон и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по машине департамента охраны. В ней находились сотрудники.
Вскоре установили, кто и откуда стрелял. У мужчины нашли пистолет с газовыми баллонами и шариками для стрельбы. В крови у него было более 3 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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31-летний житель Полоцка гостил у знакомых в общежитии, компания выпивала. Затем мужчина вышел на балкон и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета.
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