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Картофелехранилище обрушилось под Минском - под завалом погибла женщина

28.10.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Женщина погибла под завалом в результате обрушения крыши картофелехранилища на одном из сельхозпредприятий в Минском районе, об это ЧП рассказали в Следственном комитете.

© Sputnik / Александр Кондратюк
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Трагедия случилась в среду около 9 часов утра в деревне Василевщина под Минском. Трактор под управлением 18-летнего тракториста врезался в опорную колонну картофелехранилища сельскохозяйственного предприятия.

"В результате произошло опрокидывание колонны и обрушение крыши постройки. 61-летняя работница предприятия погибла на месте происшествия, еще одна женщина с травмами различной степени доставлена в больницу", - сообщили в СК.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, допрашиваются свидетели. Следователи назначили проведение судебно-медицинских экспертиз, изучают документацию предприятия. По предварительной информации, тракторист в момент ЧП был трезв.

По факту гибели женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса Беларуси. Самым серьезным наказанием по данной статье может послужить лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В постройку врезался трактор и снес колонну, в результате чего кровля обрушилась и накрыла двух работниц сельхозпредприятия.
 
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