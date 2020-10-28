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Легковушка упала в мелиоративный канал под Кормой, погиб пассажир

28.10.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля погиб в Кормянском районе в результате падения машины с моста в мелиоративный канал, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

YouTube / МЧС Гомельской области
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Авария произошла около 18:10 накануне, во вторник 27 октября, в деревне Задубье.

"Водитель, по предварительной информации находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на закруглении дороги не справился с управлением, сбил металлическое ограждение моста и опрокинулся в мелиоративный канал", – сказали в ГАИ.

В ДТП 36-летний мужчина, который был за рулем ВАЗ 2107, получил травмы, а его 31-летний пассажир погиб. Последний, по данным ГАИ, ехал на переднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным Госавтоинспекции, мужчина, который управлял автомобилем ВАЗ 2107, был нетрезв.
 
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