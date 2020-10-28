Легковушка упала в мелиоративный канал под Кормой, погиб пассажир

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля погиб в Кормянском районе в результате падения машины с моста в мелиоративный канал, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Авария произошла около 18:10 накануне, во вторник 27 октября, в деревне Задубье.

"Водитель, по предварительной информации находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на закруглении дороги не справился с управлением, сбил металлическое ограждение моста и опрокинулся в мелиоративный канал", – сказали в ГАИ.

В ДТП 36-летний мужчина, который был за рулем ВАЗ 2107, получил травмы, а его 31-летний пассажир погиб. Последний, по данным ГАИ, ехал на переднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.