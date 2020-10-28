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В Витебской области обнаружен труп исчезнувшего ранее мужчины

28.10.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 28 окт – Sputnik. В агрогородке Бабиничи (Витебская область) сегодня обнаружили тело мужчины, жена которого ранее заявила о его исчезновении, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

YouTube / УВД Гомельского облисполкома
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Оперативный розыск обнаружил труп 43-летнего человека в одном из дворов населенного пункта Бабиничи. Сыщики подозревают несколько человек в убийстве при отягощающих обстоятельствах. Их задержали и сейчас устанавливают обстоятельства происшествия, комментирует Чемоданова.

С заявлением о пропаже мужа 26 октября обратилась его жена. В Витебском РОВД она сообщила о том, что тот исчез накануне вечером. "По словам женщины, супруг злоупотреблял спиртными напитками, но всегда ночевал по месту жительста", - сообщает представитель МВД.

По факту убийства заведено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК РБ. Проводится судмедэскпертиза, УГКСЭ по Витебской области  поручено провести ряд исследований.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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По подозрению в убийстве при отягощающих обстоятельствах задержаны несколько человек, проводится судебно-медицинская экспертиза.
 
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