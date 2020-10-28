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Задержанную в Беларуси сотрудницу "Ельцин центра" отпустили с предупреждением
28.10.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт - Sputnik. Сотрудницу "Ельцин центра" Марину Петрушко, о задержании которой стало известно накануне, отпустили с предупреждением.
"Состоялся суд. Все прошло хорошо. Суд вынес предупреждение. Марина отправилась к маме", – рассказал ее адвокат Антон Гашинский, добавив, что на заседании суда также присутствовал российский консул.
Напомним, Марина Петрушко приехала в Барановичи в отпуск – навещала пожилую маму. В воскресенье, 25 октября, ее
"Ельцин центр" был открыт в 2015 году, центральной его частью является Музей первого президента России Бориса Ельцина. В нем аккумулированы десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.
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Марина Петрушко приехала в Барановичи в отпуск – навещала пожилую маму. В воскресенье, 25 октября, ее задержали на автобусной остановке.
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