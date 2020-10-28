ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанную в Беларуси сотрудницу "Ельцин центра" отпустили с предупреждением

28.10.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Сотрудницу "Ельцин центра" Марину Петрушко, о задержании которой стало известно накануне, отпустили с предупреждением.

"Состоялся суд. Все прошло хорошо. Суд вынес предупреждение. Марина отправилась к маме", – рассказал ее адвокат Антон Гашинский, добавив, что на заседании суда также присутствовал российский консул.

Напомним, Марина Петрушко приехала в Барановичи в отпуск – навещала пожилую маму. В воскресенье, 25 октября, ее задержали на автобусной остановке. После чего Петрушко находилась в изоляторе временного содержания в Барановичах, ей инкриминировали административное правонарушение по статье административного кодекса об участии в несанкционированном массовом мероприятии.

"Ельцин центр" был открыт в 2015 году, центральной его частью является Музей первого президента России Бориса Ельцина. В нем аккумулированы десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марина Петрушко приехала в Барановичи в отпуск – навещала пожилую маму. В воскресенье, 25 октября, ее задержали на автобусной остановке.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Картофелехранилище обрушилось под Минском - под завалом погибла женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика