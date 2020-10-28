Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Сотрудницу "Ельцин центра" Марину Петрушко, о задержании которой стало известно накануне, отпустили с предупреждением.

"Состоялся суд. Все прошло хорошо. Суд вынес предупреждение. Марина отправилась к маме", – рассказал ее адвокат Антон Гашинский, добавив, что на заседании суда также присутствовал российский консул.

Напомним, Марина Петрушко приехала в Барановичи в отпуск – навещала пожилую маму. В воскресенье, 25 октября, ее задержали на автобусной остановке. После чего Петрушко находилась в изоляторе временного содержания в Барановичах, ей инкриминировали административное правонарушение по статье административного кодекса об участии в несанкционированном массовом мероприятии.

"Ельцин центр" был открыт в 2015 году, центральной его частью является Музей первого президента России Бориса Ельцина. В нем аккумулированы десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.