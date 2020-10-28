Камни и фонарик: муляж взрывного устройства нашли на ж/д под Смолевичами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Муляж взрывного устройства был обнаружен на железнодорожных путях в Смолевичском районе, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Информация о произошедшем поступила в местный РОВД рано утром в среду 28 октября: сначала дежурная по станции Красное Знамя рассказала о принудительном срабатывании сигнализации на перегоне, где, как выяснилось, была натянута проволока, а спустя полчаса мастер путей возле рельсов нашел два светящихся ящика с лампочками и проводами.

"На места были направлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. Специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что в коробках находились камни и фонарики – взрывчатых веществ саперы не обнаружили.

В настоящее время по данным фактам сотрудники правоохранительных органов проводят проверки.

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