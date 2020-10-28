Верховный суд рассказал подробности процессов о клевете и оскорблениях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт Sputnik. Проблема оскорблений и клеветы имеет глубокие социальные корни, с этим явлением сталкиваются не только случайные попутчики или соседи, но и чиновники, судьи. Об этом в эфире ОНТ заявил первый заместитель председателя Верховного с уда Валерий Калинкович.

По словам Калинковича, клевета, как ее определят закон, это распространение заведомо ложной информации о человека, а оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.

"Отличается клевета от оскорбления тем, что оскорбитель никакой новой информации о своей жертве не распространяет, а дает оценки в нелицеприятной форме", – пояснил Калинкович.

По его словам, при оскорблениях используются нецензурные выражения, которые нельзя произносить вслух приличному человеку, но иногда используются и литературные слова, к примеру, названия животных применительно к человеку в оскорбительном контексте.

Какая есть ответственность

По словам Калинковича, за оскорбление и клевету предусмотрена не только административная ответственность – достаточно большие штрафы, до 20 и 30 базовых величин.

"Есть и уголовная ответственность. В прошлом году в Уголовный кодекс были внесены изменения, которые расширили сферу действия нормы закона. Теперь и в уголовном порядке оскорбление и клевета преследуется, если они были в публичном выступлении, печати, в СМИ, интернете", – сказал первый заместитель председатель Верховного суда.

По его словам, за прошлый год по административным делам были привлечены к ответственности почти 150 человек за клевету и более 6 тысяч – за оскорбления. Это бытовые случаи, когда родственники, друзья, случайные попутчики, оскорбляют друг друга.

По уголовным делам в 2019 году за клевету было осуждено 5 человек, за оскорбления - 16, привел данные Калинкович.

"Уголовное дело за клевету может быть возбуждено не иначе как по заявлению потерпевшего, по делу должно быть проведено предварительное следствие. А вот уголовные дела за оскорбления относятся к категории дел частного обвинения, когда потерпевший сам может возбудить в суде уголовное дело по такому факту", – пояснил Калинкович.

Про оскорбления судей

Калинкович сообщил, что белорусского судейского корпуса тоже коснулась проблема клеветы и оскорблений.

"Мнимая анонимность подталкивает к таким фактам в надежде на безнаказанность. И в ряде случаев не так просто анонимов найти. Но тем не менее наши органы внутренних дел и по обращениям должностных лиц, и по обращениям граждан находят тех, кто такими вещами занимается", – сказал он.

Про лингвистическую экспертизу

Отвечая на вопрос, всегда ли по делам о клевете и оскорблениях проводится лингвистическая экспертиза, Калинкович сказал:

"Суды имеют дела с гораздо более сложными делами, как ругательства в СМС. И когда умные люди начинают друг друга оскорблять, чтобы правильно понять контекст и установить, в каком контексте было употреблено то или иное слово, приходится назначать лингвистические экспертизы".

По мнению Калинковича, проблема оскорблений и распространения клеветы имеет глубокие социальные корни, так как многие уверены, что совершают благое дело, давая те лили иные оценки людям и событиям.