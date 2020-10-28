В Полоцке обстреляли милицейский автомобиль

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. В Полоцке обстреляли служебный милицейский автомобиль из пневматического оружия, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Осмотрев служебный Geely, милиционеры нашли несколько вмятин на капоте и левой стойке, которые, предположительно, были оставлены пулями, выпущенными из пневматического пистолета. На место прибыл дополнительный наряд, который заблокировал все выходы из подъездов ближайшей многоэтажки, поскольку стрелок мог находиться в одной из квартир.

Злоумышленника, которым оказался 32-летний полочанин, задержали на седьмом этаже при осмотре дома. Выяснилось, что он был сильно пьян (3,0 промилле), оружие мужчина успел спрятать под раковиной. В его квартире также нашли металлические шарики для стрельбы.

Следователи возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.

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