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КГБ: поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как теракт
28.10.2020 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Поджог здания Госавтоинспекции в Мозыре квалифицирован как акт терроризма, заявил в среду начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.
"Данные действия квалифицированы по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса – акт терроризма. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области", – цитирует его слова
Бычек также отметил, что в настоящее время комитет вместе с другими правоохранительными органами ведет поиск причастных к данному преступлению.
Как ранее сообщил Sputnik, инцидент
Санкция ч. 1 ст. 289 УК в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
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В настоящее время комитет вместе с другими правоохранительными органами ведет поиск причастных к данному преступлению.
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