Генпрокурор: за время протестов возбуждено более 650 уголовных дел

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Более 650 уголовных дел возбуждено в настоящее время в Беларуси связи с прошедшими в стране несанкционированными акциями протеста, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный прокурор республики Андрей Швед.

"Все то движение, которое нам преподносят как мирное, оно давно уже не мирное. По сути, идет война, которая приняла крайне радикальные формы. По некоторым фактам решается вопрос квалификации действий как терроризм", – сказал он.

Генпрокурор также привел статистику возбужденных в ходе протестов уголовных дел по фактам насилия в отношении правоохранителей.

"Сегодня речь идет о 657 уголовных делах. Признаны обвиняемыми около 200 человек, около 70 дел направлены в суды, девять рассмотрены, по большинству из них лица осуждены к лишению свободы, и дальше такая практика будет продолжаться", – заявил Швед.

Он уточнил, что каждый, кто посягнул на жизнь или здоровье представителя ОВД, будет осужден на максимальный срок, прокуроры будут требовать таких наказаний.

О студентах

Генпрокурор предупредил студентов, которые принимают участие в несанкционированных мероприятиях, – им придется ответить за свои действия.

"Обращаюсь к студенчеству: ответственность неотвратима за любые действия. Вы вышли на митинг – должны понимать: если в отношении вас избрана административная ответственность в виде ареста, это основание к отчислению, это не уважительная причина. Даже если вас привлекли к административной ответственности, при повторности – это отчисление. Нужно это понимать – закон для всех одинаков", – сказал Швед.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после прошедших в республике выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил в Александр Лукашенко. Во время разгонов митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные – в выходные дни в Минске. Правоохранительные органы в последнее время все чаще заявляют, что протесты в республике стали более радикальными.

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