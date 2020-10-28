Караев: протестующие собирались стрелять в милицию из боевых рогаток

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Протестующие, участвующие в несанкционированных акциях, планировали применять против сотрудников правоохранительных органов боевые рогатки, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" в среду глава МВД Беларуси Юрий Караев.

В ходе передачи рассказали, что у некоторых митингующих после задержаний нашли гайки, болты, рогатки, металлические трубы и прутья, заточки и другие предметы.

"Чтобы все понимали, болты и гайки – это то, чем собирались стрелять из боевых рогаток. К слову, один из бойцов за год до событий устроился на МАЗ и использовал свое рабочее место, чтобы изготавливать боевые рогатки. Естественно, ГУБОП его вычислил и взял со всем арсеналом", – сказал Караев.

Он также уточнил, что такое оружие протестующих представляет немалую опасность. "У нее начальная скорость сравнима с начальной скоростью пули", – сказал глава МВД.

Караев подчеркнул, что соответствующие инструкции радикально настроенные граждане получают из Telegram-каналов: "Ловить одиноких милиционеров, "вырубать" их боевой рогатки, и пока он вырубленный, значит, забирать его пистолет, радиостанцию, форму".

Руководитель ведомства отметил, что сейчас в республике идет гибридная война, в которой разменной монетой стали белорусские граждане.

Караев пообещал, что все организаторы беспорядков, нападений на правоохранителей будут найдены и ответят по закону.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после прошедших в республике выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил в Александр Лукашенко. Во время разгонов митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные – в выходные дни в Минске. Правоохранительные органы в последнее время все чаще заявляют, что протесты в республике стали более радикальными.

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